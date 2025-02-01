Работают под большой нагрузкой. Вратарь Кривбасса оценил прохождение тренировочных сборов
Часть уже позади
Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал поражение в спарринге со шведским "Кальмаром" (0:2) и рассказал, как проходят тренировочные сборы.
- Андрей, как оценишь спарринг?
- Очень обидно, что проиграли этот матч. Он товарищеский, но все же уступать всегда неприятно. Первый сбор мы провели под большими нагрузками, поэтому моментами в спаррингах было тяжеловато. Но в целом выглядели неплохо. Отрабатываем связки, свои тактические моменты, поэтому это нормально, когда где-то что-то получается, а где-то - нет. Без этого на тренировочных сборах никак. Мы проведем с тренерами анализ ошибок и будем двигаться дальше.
- Что скажешь о своих физических кондициях на данном этапе?
- Чувствую себя хорошо. На втором сборе мы обязательно прибавим как физически, так и тактически. Поэтому подойдем к первой игре с "Вересом" в оптимальных физических кондициях.
- Какой из трех спаррингов на этом сборе можно отметить больше всего?
- Не стал бы выделять какой-то. Каждый поединок - это опыт для нас и принес "Кривбассу" много пользы, как и соперникам. Поэтому каждый матч по-своему можно выделить. Теперь ожидаем интересных спаррингов на втором сборе.
Популярное сейчас
- Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец
- Ингулец из-за давления со стороны Кобина покинул еще один игрок
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- "Я прошел с Шахтером все": Степаненко попрощался с командой и рассказал, почему выбрал Турцию
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания