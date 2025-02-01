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Работают под большой нагрузкой. Вратарь Кривбасса оценил прохождение тренировочных сборов

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Работают под большой нагрузкой. Вратарь Кривбасса оценил прохождение тренировочных сборов

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Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал поражение в спарринге со шведским "Кальмаром" (0:2) и рассказал, как проходят тренировочные сборы.

- Андрей, как оценишь спарринг?

- Очень обидно, что проиграли этот матч. Он товарищеский, но все же уступать всегда неприятно. Первый сбор мы провели под большими нагрузками, поэтому моментами в спаррингах было тяжеловато. Но в целом выглядели неплохо. Отрабатываем связки, свои тактические моменты, поэтому это нормально, когда где-то что-то получается, а где-то - нет. Без этого на тренировочных сборах никак. Мы проведем с тренерами анализ ошибок и будем двигаться дальше.

- Что скажешь о своих физических кондициях на данном этапе?

- Чувствую себя хорошо. На втором сборе мы обязательно прибавим как физически, так и тактически. Поэтому подойдем к первой игре с "Вересом" в оптимальных физических кондициях.

- Какой из трех спаррингов на этом сборе можно отметить больше всего?

- Не стал бы выделять какой-то. Каждый поединок - это опыт для нас и принес "Кривбассу" много пользы, как и соперникам. Поэтому каждый матч по-своему можно выделить. Теперь ожидаем интересных спаррингов на втором сборе.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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