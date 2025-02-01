Что это было? Оболонь разгромно проиграла Рапиду 2, а потом уничтожила всю информацию о спарринге

Киевская "Оболонь" разгромно проиграла в спарринге австрийскому "Рапиду 2". Матч завершился со счетом 1:5. Все голы были забиты в первом тайме.

Однако большой интерес вызывает другое. Киевский клуб удалил всю информацию из своих соцсетей и вебсайта о данной игре. Исчезла и трансляция на YouTube. Австрийцы, в свою очередь, разместили пресс-релиз о матче на своем официальном сайте.

Контрольный матч

1 февраля. Турция.

"Оболонь" (Киев, Украина) - "Рапид 2“ (Вена, Австрия) 1:5

Голы: 21 - 1, 7, 11, 36, 39