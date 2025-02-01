  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Что это было? Оболонь разгромно проиграла Рапиду 2, а потом уничтожила всю информацию о спарринге
В тренде

Что это было? Оболонь разгромно проиграла Рапиду 2, а потом уничтожила всю информацию о спарринге

Общие новости

Обиделись?

Что это было? Оболонь разгромно проиграла Рапиду 2, а потом уничтожила всю информацию о спарринге

Фото - ФК Оболонь Київ

Новина українською

Киевская "Оболонь" разгромно проиграла в спарринге австрийскому "Рапиду 2". Матч завершился со счетом 1:5. Все голы были забиты в первом тайме.

Однако большой интерес вызывает другое. Киевский клуб удалил всю информацию из своих соцсетей и вебсайта о данной игре. Исчезла и трансляция на YouTube. Австрийцы, в свою очередь, разместили пресс-релиз о матче на своем официальном сайте.

Контрольный матч

1 февраля. Турция.

"Оболонь" (Киев, Украина) - "Рапид 2“ (Вена, Австрия) 1:5

Голы: 21 - 1, 7, 11, 36, 39

По теме
yellow-arrow
Верес попытается вернуть из столицы своего воспитанника
yellow-arrow
КМ. Левый Берег - Фратрия 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Работают под большой нагрузкой. Вратарь Кривбасса оценил прохождение тренировочных сборов
Контрольные матчи Рапид (Вена) Оболонь (Киев) товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рапід
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.02.2025 в 00:25
А как вы счёт узнали, когда Оболонь все следы замела??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.02.2025 в 00:25
А как вы счёт узнали, когда Оболонь все следы замела??
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости