Что это было? Оболонь разгромно проиграла Рапиду 2, а потом уничтожила всю информацию о спарринге
Обиделись?
Фото - ФК Оболонь Київ
Киевская "Оболонь" разгромно проиграла в спарринге австрийскому "Рапиду 2". Матч завершился со счетом 1:5. Все голы были забиты в первом тайме.
Однако большой интерес вызывает другое. Киевский клуб удалил всю информацию из своих соцсетей и вебсайта о данной игре. Исчезла и трансляция на YouTube. Австрийцы, в свою очередь, разместили пресс-релиз о матче на своем официальном сайте.
Контрольный матч
1 февраля. Турция.
"Оболонь" (Киев, Украина) - "Рапид 2“ (Вена, Австрия) 1:5
Голы: 21 - 1, 7, 11, 36, 39
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Источник:Рапід
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
02.02.2025 в 00:25
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