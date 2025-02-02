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Верес попытается вернуть из столицы своего воспитанника

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Игрок покинул родной коллектив в 12 лет

Верес попытается вернуть из столицы своего воспитанника

Фото - Динамо

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Представители "Вереса" контактировали с центрбеком "Динамо" U-19 Назаром Балабой. Молодой футболист очень нравится главному тренеру ровенского клуба Олегу Шандруку, хорошо знакомому с его способностями, ведь раньше наставник работал в лиге U-19.

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К тому же защитник родился в Ровно и делал свои первые шаги именно в системе "красно-черных". В 12-летнем возрасте переехал в Киев и начал учиться в ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Дебютировал в составе "Динамо" U-19 в августе 2022 года в матче чемпионата юношеских команд против "Ингульца" (4:1). Сейчас капитан молодежного состава "бело-синих".

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Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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