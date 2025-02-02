Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля

Традиционно, стартуем дайджест выходного дня с новостей "Туманного Альбиона". В частности, в 24-м туре тамошней АПЛ "Ливерпуль" под руководством Арне Слота на выезде уверенно обыграл "Борнмут" Андони Ираолы. Уже по классике, наш соотечественник Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе "вишневых" и отыграл полный поединок. После этого матча "мерсисайдцы" продолжают лидировать в турнирной таблице английского первенства, а "Борнмут" в свою очередь замыкает топ-7.

В параллельном матче английского первенства "ириски" на своем поле принимали "лис". В итоге, разгромную победу одержал именно "Эвертон". Виталий Миколенко вышел в старте хозяев поля и провел на поле все 90 минут. Сейчас "Эвертон" занимает 15-ю позицию в таблице, а "Лестер" - идет в зоне вылета. Примечательно, что малийский хавбек "Эвертона" Дукуре в этой встрече провел один из самых быстрых голов в истории АПЛ, отличившись на 10-й секунде противостояния.

Переносимся во Францию. В очередном туре Лиги 1 свой статус-кво доказал лидер первенства "Пари Сен-Жермен". В частности, парижане на выезде сокрушили "Брест" - со счетом 5:2. Хет-триком в составе гостей отметился вингер Дембеле. Примечательно, что Усман второй раз за неделю сумел трижды поразить ворота соперника - в среду 27-летний француз забил три также "Штутгарту" в Лиге чемпионов.

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Теперь к свежим новостям немецкого чемпионата. В 20-м туре местной Бундеслиги свои победы одержали немецкие гранды: мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Первые на домашней "Альянц-Арене" устроили голевую перестрелку с аутсайдером в лице "Хольштайна" - 4:3. В частности, форвард мюнхенцев Харри Кейн Кейн забил рекордные 55 голов в 50 матчах лиги. В свою очередь, "шмели" на выезде переиграли "Ханденхайм" - этот триумф стал первым для "Боруссии" в рамках национального первенства в этом календарном году.

В солнечной Испании состоялась главная сенсация 22-го тура Примеры. Мадридский "Реал" во главе с Винисиусом, Мбаппе и Беллингемом не сумел ничего предложить "Эспаньолу". Каталонцы вырвали три очка в противостоянии со "сливочными" Карло Анчеелотти благодаря единственному голу на 85-й минуте встречи. Несмотря на это гостевое поражение, мадрдицы сохранили лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

Новоиспеченный форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан дебютировал в чемпионате Турции в поединке против "Кайсериспора". Команды расписали мировую, а сам украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. При этом, уже экс-нападающий донецкого "Шахтера" результативными действиями не отметился. За отведенное игровое время Сикан сделал 30 касаний мяча, совершил 64% точных пасов и выполнил 1 ключевой проход. Аналитический портал SofaScore оценил игру Даниила в 6,5 баллов, а WhoScored - в 6,4 балла.

Директор медиадепартамента киевского "Динамо" Андрей Шахов подтвердил, что английский "Вулверхэмптон" сделал руководству "бело-синих" официальное предложение по трансферу Владимира Бражко. Также стало известно, что "Вулвз" не единственный клуб, который интересуется молодым хавбеком динамовцев. В этом сезоне 23-летний опорник принял участие в 25-ти матчах "Динамо" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 4+3 по системе "гол+пас".

Трансферная эпопея Александра Зубкова подходит к концу. В частности, главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш на пресс-конференции объявил, что украинский вингер уже перешел в стан турецкого клуба. Теперь осталось дождаться официального объявления от сторон перехода: "Шахтера" и „Трабзонспора“.

Еще немного трансферных новостей Италии. Пресс-служба клуба из Бергамо объявила, что полузащитник Даниэль Мальдини перешел из "Монцы" в "Аталанту". По информации СМИ, сумма трансфера за воспитанника "Милана" составила 13 миллионов евро. А контракт младшего Мальдини рассчитан до 2029-го года.