Замена Калюжному. Александрия присматривается к футболистам Скендербеу и ЛНЗ
И снова Албания
Фото - Africa foot
На радарах "горожан" появился 21-летний камерунец Франклин Камлеу. Это вариант замены Ивана Калюжного, который в ближайшее время или уже летом покинет команду.
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Полузащитник присоединился к албанскому "Скендербеу" за несколько дней до старта текущего сезона. В активе футболиста 14 матчей и 3 желтые карточки.
Однако, это не единственная опция на эту позицию. Есть также варианты из УПЛ. Один из них – это Виталий Бойко из черкасского ЛНЗ, но в данном случае речь не идет о предметном интересе.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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