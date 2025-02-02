Ворскла заинтересовалась еще одним футболистом из Коста-Рики

Полтавская команда продолжает активную работу на трансферном рынке. "Зелено-белые" стремятся подписать 23-летнего полузащитника "Алахуэленсе" Рашира Паркинса.

Игрок уже успел дебютировать за национальную сборную Коста-Рики (2 матча). Паркинс – это универсальный исполнитель с рабочей левой ногой, способный сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне.

23-летний футболист впервые сыграл в местной Примере еще в сезоне 2017/18. Он выступал в элитном дивизионе в составе шести коллективов и больше всего провел поединков именно в "Алахуэленсе" (41). Его трансферная стоимость оценивается в 246 тысяч евро.