Ворскла заинтересовалась еще одним футболистом из Коста-Рики
Перейдет ли вместе с соотечественником Фернаном Фаэрроном?
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Полтавская команда продолжает активную работу на трансферном рынке. "Зелено-белые" стремятся подписать 23-летнего полузащитника "Алахуэленсе" Рашира Паркинса.
Игрок уже успел дебютировать за национальную сборную Коста-Рики (2 матча). Паркинс – это универсальный исполнитель с рабочей левой ногой, способный сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне.
23-летний футболист впервые сыграл в местной Примере еще в сезоне 2017/18. Он выступал в элитном дивизионе в составе шести коллективов и больше всего провел поединков именно в "Алахуэленсе" (41). Его трансферная стоимость оценивается в 246 тысяч евро.
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