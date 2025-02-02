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С упором на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Также немало потерь среди личного состава

С упором на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1320 оккупантов. Также были уничтожены 247 единиц техники, в том числе 45 экземпляров артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 840 360 (+1320) человек,
  • танков ‒ 9908 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 22538 (+45) ед,
  • РСЗО – 1267 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23793 (+99),
  • крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35709 (+80) ед,
  • специальной техники – 3729 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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