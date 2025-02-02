С упором на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также немало потерь среди личного состава
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1320 оккупантов. Также были уничтожены 247 единиц техники, в том числе 45 экземпляров артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 840 360 (+1320) человек,
- танков ‒ 9908 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20667 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 22538 (+45) ед,
- РСЗО – 1267 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23793 (+99),
- крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35709 (+80) ед,
- специальной техники – 3729 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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