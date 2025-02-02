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Невероятная цифра. Сколько россиян уничтожили СОУ на одном из самых горячих направлений – Покровском?

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Практически половина – это ликвидированные захватчики

Невероятная цифра. Сколько россиян уничтожили СОУ на одном из самых горячих направлений – Покровском?

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о количестве потерь российской армии на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

“Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

Украинские защитники непрерывно наносят урон оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 – безвозвратно.

Спасибо воинам за стойкость, эффективность и героизм!” – написал Сырский в своем Telegram.

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Источник:
Сирський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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