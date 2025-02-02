Верес задействовал в контрольной игре тренера. Тот положил бешеный гол ножницами, довершив победу
Что это было?
Фото: Верес
Ривненский "Верес" провел очередной контрольный матч на тренировочных сборах в Турции. Команда одержала уверенную победу над черногорским "Единством" - 3:0.
Ровенчане начали игру резервным составом, что достаточно ощущалось. Первый тайм прошел без забитых голов, с небольшим количеством моментов. Во второй части игры "Верес" начал делать замены, и со временем уже имел на поле основной состав. Ровенчане взяли игру в «свои ноги» и оформили 3:0.
Интересно, что в матче также сыграл один из тренеров "Вереса" Олег Герасимьюк. В конце поединка он ошеломил всех своим голом ножницами.
Контрольный матч
"Верес" - "Единство“ 3:0
02 февраля 2025 года, Сиде, Турция
"Верес": Когут (Кожухарь, 60) - Данников (Куция, 60), Чечер (Харатин, 46), Козубенко (Вовченко, 46), Смеян (Шевченко, 60), Кучеров (Клец, 60), Баран (Козубенко, 75), Протасевич (Герасимьюк, 60), Нонго (Степанюк, 60), Воробьяк (Дахновский, 46), Гайдучик (Шарай, 46).
Главный тренер: Олег Шандрук.
"Единство": Акович - Чвийович, Пересевич, Николич, Счепанович, Ковачевич, Чепич, Богданович, Колич, Брандао, Корач.
Главный тренер: Сеяд Бабача.
Голы: автогол (36), Харатин (83), Герасимюк (89).
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