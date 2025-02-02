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Колос уступил боснийскому сопернику в спарринге

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Был забит 1 гол

Колос уступил боснийскому сопернику в спарринге

Фото: Колос

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Ковалевский "Колос" провел первый из двух запланированных сегодня контрольных матчей. В первой половине дня команда уступила боснийской "Слога Добой".

На 35-й минуте под давлением соперника ошибся Шершень, что привело к голу боснийцев.

Контрольный матч

02.02.2025. Турция

"Колос" - "Слога Добой“ 0:1

Гол: 35

Стартовый состав "Колоса": Мысак - Шершень, Поправка, ГНП, Бойко, Криворучко, Демченко, ГНП, Алефиренко, Безручук, Третьяков

На 60-й минуте на замену вышли: Бондаренко, Козик, Владой, Цуриков, Ореховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Великан, Ковталюк

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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