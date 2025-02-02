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Пропустили на первой минуте, но потом собрались. Рух провел очередной контрольный матч

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Пропустили на первой минуте, но потом собрались. Рух провел очередной контрольный матч

Фото: Рух

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Львовский "Рух" в очередном спарринге на тренировочном сборе в Словении победил вторую команду "Штурма". Украинская команда пропустила мяч уже на 1-й минуте, но довольно быстро выровняла счет. Во втором тайме "Рух" продолжил свое дело.

В составе львовян отличились Андрей Столярчук, Василий Рунич и Мухаммад Джурабаев.

Товарищеский матч.

"Рух" (Львов) - "Штурм“ II (Грац, Австрия) 3:2

2 февраля 2025 года. Чатеж, Словения

Голы: Столярчук, 7, Рунич, 52, Джурабаев, 63 - Беганович, 1, Форобоско, 82

"Рух": Герета, Китела, Фицик (Пискун, 46), Холод, Слюбик, Ременяк, Эдсон (Джурабаев, 62), Рябов (Пастух, 46), Столярчук (Кирикович, 46), Рунич (Калинец, 66), Клайвер

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Контрольные матчи Штурм (Грац) Рух (Львов) товарищеские матчи
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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