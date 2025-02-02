В Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца. В авто находился экс-футболист Карпат
Как это могло произойти?
Фото: PMG
В Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца.
Спецназовцы задержали белую BMW X6 со львовскими номерами в субботу, 1 февраля. Водителем машины был наркоторговец Олег Вагнер. В авто нашли рассортированные пакетики с наркотиками, предварительно - кокаином. Обыски по месту его жительства это подтвердили.
В авто также был экс-футболист "Карпат" Михаил Кополовец. Журналист Виталий Глагола сообщил, что к пассажирам у полиции претензий нет.
Машина оказалась 38-летней доцентки Львовского национального университета Ирины Вагнер.
Михаил Кополовец сыграл 161 матч за "Карпаты", в которых забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.
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