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В Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца. В авто находился экс-футболист Карпат

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В Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца. В авто находился экс-футболист Карпат

Фото: PMG

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В Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца.

Спецназовцы задержали белую BMW X6 со львовскими номерами в субботу, 1 февраля. Водителем машины был наркоторговец Олег Вагнер. В авто нашли рассортированные пакетики с наркотиками, предварительно - кокаином. Обыски по месту его жительства это подтвердили.

В авто также был экс-футболист "Карпат" Михаил Кополовец. Журналист Виталий Глагола сообщил, что к пассажирам у полиции претензий нет.

Машина оказалась 38-летней доцентки Львовского национального университета Ирины Вагнер.

Михаил Кополовец сыграл 161 матч за "Карпаты", в которых забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.

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Михаил Кополовец Карпаты (расформирован 2021) (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2025 в 18:23
миша, ехали в церковь?
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2025 в 18:23
миша, ехали в церковь?
Ответить
0
0

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