Забили 9 голов. Ворскла в контрольном матче разгромила чемпиона Косово

В очередном товарищеском матче на тренировочном сборе "Ворскла" уничтожила чемпиона Косово "Балкани" со счетом 7:2. Интересно, что 7 из 9-ти мячей были забиты во втором тайме.

Это первая победа полтавчан на сборах. До этого были 3 поражения и 1 ничья.

Контрольный матч

2 февраля 2025 года. Анталия.

"Ворскла" - "Балкани“ (Косово) 7:2

Голы: Мякушко (4), Салабай (11, 47), Кане (57), Островский (62), Иеде (77), Авдили (89) - ? (54), ? (73)

"Ворскла" (1 тайм): Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский, Малыш, Скляр, Бацула (Е. Пасич, 33, Челядин, 38), Мякушко, Кане, Салабай.

"Ворскла" (2 тайм): Домолега, Павлюк (Гучек, 65), Челядин, Малыш, Хрипчук, Нестеренко, Крупский, Авдили, Кане (Иеде, 65), Мякушко (Ндукве, 65), Салабай (Островский, 65).