  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Забили 9 голов. Ворскла в контрольном матче разгромила чемпиона Косово
В тренде

Забили 9 голов. Ворскла в контрольном матче разгромила чемпиона Косово

Общие новости

Сдержать их было трудно

Забили 9 голов. Ворскла в контрольном матче разгромила чемпиона Косово

Фото: Ворскла

Новина українською

В очередном товарищеском матче на тренировочном сборе "Ворскла" уничтожила чемпиона Косово "Балкани" со счетом 7:2. Интересно, что 7 из 9-ти мячей были забиты во втором тайме.

Это первая победа полтавчан на сборах. До этого были 3 поражения и 1 ничья.

Контрольный матч

2 февраля 2025 года. Анталия.

"Ворскла" - "Балкани“ (Косово) 7:2

Голы: Мякушко (4), Салабай (11, 47), Кане (57), Островский (62), Иеде (77), Авдили (89) - ? (54), ? (73)

"Ворскла" (1 тайм): Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский, Малыш, Скляр, Бацула (Е. Пасич, 33, Челядин, 38), Мякушко, Кане, Салабай.

"Ворскла" (2 тайм): Домолега, Павлюк (Гучек, 65), Челядин, Малыш, Хрипчук, Нестеренко, Крупский, Авдили, Кане (Иеде, 65), Мякушко (Ндукве, 65), Салабай (Островский, 65).

По теме
yellow-arrow
До сих пор без голов в новом году. ЛНЗ уступил Ванкуверу в контрольной игре
yellow-arrow
Бомбардир молдавской команды может переехать в украинский коллектив
yellow-arrow
КМ. Рух - Штурм II 3:2. Видео голов и обзор матча
Ворскла (Полтава) Контрольные матчи товарищеские матчи Балкани (Теранде)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.02.2025 в 20:02
Потужно!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.02.2025 в 20:02
Потужно!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости