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Бомбардир молдавской команды может переехать в украинский коллектив

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Вероятность сделки была еще до начала сезона

Бомбардир молдавской команды может переехать в украинский коллектив

Фото - Зімбру

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Форвард молдавского клуба "Зимбру" Джастис Охаджунва может оказаться в УПЛ.

Интерес к нападающему проявляет "Александрия". Источник отмечает, что летом нигериец получал предложение от другого представителя украинского чемпионата – "Кривбасса".

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Форвард проводит хороший сезон – 8 голов и 5 ассистов в 13 матчах чемпионата Молдовы. Футболист присоединился к "желто-зеленым" в сентябре 2023 года на правах свободного агента. До этого он выступал в составе "Кольдинга" из третьего дивизиона Дании. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 343 тысячи евро.

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Источник:
Бий-біжи | УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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