Бомбардир молдавской команды может переехать в украинский коллектив
Вероятность сделки была еще до начала сезона
Фото - Зімбру
Форвард молдавского клуба "Зимбру" Джастис Охаджунва может оказаться в УПЛ.
Интерес к нападающему проявляет "Александрия". Источник отмечает, что летом нигериец получал предложение от другого представителя украинского чемпионата – "Кривбасса".
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Форвард проводит хороший сезон – 8 голов и 5 ассистов в 13 матчах чемпионата Молдовы. Футболист присоединился к "желто-зеленым" в сентябре 2023 года на правах свободного агента. До этого он выступал в составе "Кольдинга" из третьего дивизиона Дании. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 343 тысячи евро.
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