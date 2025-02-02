До сих пор без голов в новом году. ЛНЗ уступил Ванкуверу в контрольной игре

Черкасский "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" в очередном спарринге на испанских тренировочных сборах. Соперник забил два быстрых гола, которые оказались единственными во встрече.

Ранее "ЛНЗ" уступил "ДВТК" и "Пардубице" со счетами 0:1. Черкасчане до сих пор без голов в этом году.

Контрольный матч

02.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2

Голы: 3, 10 (пен)