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До сих пор без голов в новом году. ЛНЗ уступил Ванкуверу в контрольной игре

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До сих пор без голов в новом году. ЛНЗ уступил Ванкуверу в контрольной игре

Фото: Ванкувер

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Черкасский "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" в очередном спарринге на испанских тренировочных сборах. Соперник забил два быстрых гола, которые оказались единственными во встрече.

Ранее "ЛНЗ" уступил "ДВТК" и "Пардубице" со счетами 0:1. Черкасчане до сих пор без голов в этом году.

Контрольный матч

02.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2

Голы: 3, 10 (пен)

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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