До сих пор без голов в новом году. ЛНЗ уступил Ванкуверу в контрольной игре
Нелегко
Фото: Ванкувер
Черкасский "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" в очередном спарринге на испанских тренировочных сборах. Соперник забил два быстрых гола, которые оказались единственными во встрече.
Ранее "ЛНЗ" уступил "ДВТК" и "Пардубице" со счетами 0:1. Черкасчане до сих пор без голов в этом году.
Контрольный матч
02.02.2025. Испания
"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2
Голы: 3, 10 (пен)
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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