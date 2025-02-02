Вторая игра воскресенья. Колос разгромил черногорцев

Ковалевский "Колос" провел еще второй контрольный матч за день. Вечером украинцы разгромно победили "Петровац" из Черногории.

Уже на 4-й минуте навес Великана с фланга замкнул Ковталюк. Во втором тайме Алефиренко сыграл на перехвате и подоил преимущество команды. На 78-й минуте третий мяч с паса Велетня забил Третьяков.

Контрольный матч

02.02.2025. Турция

"Колос" - "Петровац“ 3:0

Голы: Ковталюк 4, Алефиренко, Третьяков 78

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк - Бондаренко, Козик, Владой, Цуриков, Ореховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Великан, Ковталюк

Во втором тайме на замену выходили: Шершень, Поправка, Бойко, Криворучко, Демченко, Алефиренко, Третьяков