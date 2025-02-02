Вингера Вест Хэма не привлекает вариант смены АПЛ на УПЛ
Подобного ответа можно было ожидать
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации "ТаТоТаке", "Шахтер" прекратил переговоры по вингеру "Вест Хэма" Луиса Гильерме.
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Английский клуб приобрел 18-летнего игрока летом за 23 млн евро, но главным препятствием трансфера к "горнякам" в первую очередь стало не предложение донецкой команды, а позиция игрока и его агентов.
У Луиса Гильерме есть другие варианты развития карьеры, а перспектива менять АПЛ на УПЛ, Англию – на Украину, его не привлекала. Хавбек молодежной сборной Бразилии отыграл за лондонский коллектив 5 матчей и каждый раз выходил на замену, сыграв в сумме 45 минут.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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