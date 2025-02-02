Вингера Вест Хэма не привлекает вариант смены АПЛ на УПЛ

По информации "ТаТоТаке", "Шахтер" прекратил переговоры по вингеру "Вест Хэма" Луиса Гильерме.

Читайте также Шахтер предложил 15 млн за 18-летнего вингера из АПЛ

Английский клуб приобрел 18-летнего игрока летом за 23 млн евро, но главным препятствием трансфера к "горнякам" в первую очередь стало не предложение донецкой команды, а позиция игрока и его агентов.

У Луиса Гильерме есть другие варианты развития карьеры, а перспектива менять АПЛ на УПЛ, Англию – на Украину, его не привлекала. Хавбек молодежной сборной Бразилии отыграл за лондонский коллектив 5 матчей и каждый раз выходил на замену, сыграв в сумме 45 минут.