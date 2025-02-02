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Вингера Вест Хэма не привлекает вариант смены АПЛ на УПЛ

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Подобного ответа можно было ожидать

Вингера Вест Хэма не привлекает вариант смены АПЛ на УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации "ТаТоТаке", "Шахтер" прекратил переговоры по вингеру "Вест Хэма" Луиса Гильерме.

Читайте такжеШахтер предложил 15 млн за 18-летнего вингера из АПЛ

Английский клуб приобрел 18-летнего игрока летом за 23 млн евро, но главным препятствием трансфера к "горнякам" в первую очередь стало не предложение донецкой команды, а позиция игрока и его агентов.

У Луиса Гильерме есть другие варианты развития карьеры, а перспектива менять АПЛ на УПЛ, Англию – на Украину, его не привлекала. Хавбек молодежной сборной Бразилии отыграл за лондонский коллектив 5 матчей и каждый раз выходил на замену, сыграв в сумме 45 минут.

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Шахтер (Донецк) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Луис Гильерме
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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