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Кополовец отреагировал на новость о своем задержании

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Михаил удивлен не меньше читателей

Кополовец отреагировал на новость о своем задержании

Скриншот: Футбол 24

Новина українською

В медиа появилась информация о якобы задержании бывшего игрока "Карпат" и спортивного директора "Миная" Михаила Кополовца в Ужгороде.

Читайте такжеВ Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца. В авто находился экс-футболист Карпат

Однако сам футболист быстро отреагировал на эти сообщения и записал сторис в своем Instagram, где опроверг слухи.

“Сижу, как и вы, читаю новости воскресения. Снова какие-то вымышленные истории, в которых меня пытаются замешать. Если честно, это немного смешно, потому что в реальности я просто сижу с друзьями, пью чай и наслаждаюсь вечером. Хорошего всем дня!” — сказал Кополовец.

Судя по видео, экс-футболист проводит вечер в кафе с друзьями.

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Михаил Кополовец
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Источник:
Михайло Кополовець
Опубликовал: Александр Симченко
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