Кополовец отреагировал на новость о своем задержании
Михаил удивлен не меньше читателей
Скриншот: Футбол 24
В медиа появилась информация о якобы задержании бывшего игрока "Карпат" и спортивного директора "Миная" Михаила Кополовца в Ужгороде.
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Однако сам футболист быстро отреагировал на эти сообщения и записал сторис в своем Instagram, где опроверг слухи.
“Сижу, как и вы, читаю новости воскресения. Снова какие-то вымышленные истории, в которых меня пытаются замешать. Если честно, это немного смешно, потому что в реальности я просто сижу с друзьями, пью чай и наслаждаюсь вечером. Хорошего всем дня!” — сказал Кополовец.
Судя по видео, экс-футболист проводит вечер в кафе с друзьями.
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Источник:Михайло Кополовець
Опубликовал: Александр Симченко
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