  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Миша Эскобар все порешает". Алиев отреагировал на ситуацию вокруг имени Кополовца
В тренде

"Миша Эскобар все порешает". Алиев отреагировал на ситуацию вокруг имени Кополовца

Общие новости

Не просили - но прокомментировал

"Миша Эскобар все порешает". Алиев отреагировал на ситуацию вокруг имени Кополовца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев прокомментировал информацию, что экс-игрок Михаил Кополовец во время задержания подозреваемого в наркоторговле был вместе с ним в авто.

Читайте такжеВ Ужгороде спецназовцы задержали львовского наркоторговца. В авто находился экс-футболист Карпат

"Хочу сказать за Мишаньку Кополовца. Ну сейчас он для меня стал Миша Эскобар, закарпатский Эскобар. Он в нашей команде на Львов Cup, который во Львове вскоре пройдет с 8 до 9-го числа. Я думаю, что мы выиграем, у Мишани бабла немерено. Миша Эскобар все порешает.

Еще раз вам хочу сказать: Мишаня никогда в жизни не употреблял и не употребляет и всегда относился к наркотикам негативно. Так что с Мишкой все хорошо. Не пишите всякую гадость, не пишите всякую херню.

Я с ним только что созванивался, только что общался. С ним все хорошо: сидит и отдыхает, готовится к моему завтрашнему дню рождения", - сказал Алиев.

К слову, Александр Алиев и Михаил Кополовец сейчас выступают за медиа-команду "IGNIS".

По теме
yellow-arrow
Все ли удается? Бартулович подытожил пройденный этап сборов для Зари
yellow-arrow
Шахтер интересуется немецким защитником и планирует продать одного из игроков основы, – Sky Sport DE
yellow-arrow
КМ. ЛНЗ - Ванкувер 0:2. Видео голов и обзор матча
Александр Алиев Михаил Кополовец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Алієв у Instagram
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости