"Миша Эскобар все порешает". Алиев отреагировал на ситуацию вокруг имени Кополовца

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев прокомментировал информацию, что экс-игрок Михаил Кополовец во время задержания подозреваемого в наркоторговле был вместе с ним в авто.

"Хочу сказать за Мишаньку Кополовца. Ну сейчас он для меня стал Миша Эскобар, закарпатский Эскобар. Он в нашей команде на Львов Cup, который во Львове вскоре пройдет с 8 до 9-го числа. Я думаю, что мы выиграем, у Мишани бабла немерено. Миша Эскобар все порешает.

Еще раз вам хочу сказать: Мишаня никогда в жизни не употреблял и не употребляет и всегда относился к наркотикам негативно. Так что с Мишкой все хорошо. Не пишите всякую гадость, не пишите всякую херню.

Я с ним только что созванивался, только что общался. С ним все хорошо: сидит и отдыхает, готовится к моему завтрашнему дню рождения", - сказал Алиев.