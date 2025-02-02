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КМ. ЛНЗ - Ванкувер 0:2. Видео голов и обзор матча

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КМ. ЛНЗ - Ванкувер 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ЛНЗ

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В третьем спарринге на тренировочных сборах "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" со счетом 0:2. Таким образом, черкасцы до сих пор не могут забить гол в новом году.

Следующий контрольный матч "ЛНЗ" запланировал сыграть в пятницу, 7-го февраля, против датского клуба "Ольборг".

Контрольный матч

02.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2

Голы: 3, 10 (пен)

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Источник:
Ванкувер
Опубликовал: Виктор Иванчук
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