КМ. ЛНЗ - Ванкувер 0:2. Видео голов и обзор матча
Хорошая игра
Фото: ЛНЗ
В третьем спарринге на тренировочных сборах "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" со счетом 0:2. Таким образом, черкасцы до сих пор не могут забить гол в новом году.
Следующий контрольный матч "ЛНЗ" запланировал сыграть в пятницу, 7-го февраля, против датского клуба "Ольборг".
Контрольный матч
02.02.2025. Испания
"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2
Голы: 3, 10 (пен)
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Источник:Ванкувер
Опубликовал: Виктор Иванчук
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