КМ. ЛНЗ - Ванкувер 0:2. Видео голов и обзор матча

В третьем спарринге на тренировочных сборах "ЛНЗ" уступил канадскому "Ванкуверу" со счетом 0:2. Таким образом, черкасцы до сих пор не могут забить гол в новом году.

Следующий контрольный матч "ЛНЗ" запланировал сыграть в пятницу, 7-го февраля, против датского клуба "Ольборг".

Контрольный матч

02.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Ванкувер“ 0:2

Голы: 3, 10 (пен)