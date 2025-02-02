Шахтер интересуется немецким защитником и планирует продать одного из игроков основы, – Sky Sport DE

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к 25-летнему немецкому защитнику греческого происхождения Антониосу Пападопулосу из "Лугано". Футболист прошлым летом перешел в швейцарский клуб из "Боруссии" (Дортмунд), но может покинуть команду в последние дни зимнего трансферного окна, если поступит соответствующее предложение.

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Впрочем, источник сообщает, что сначала "горняки" планируют продать одного из основных защитников. Вероятно, речь идет о Николае Матвиенко, которого активно сватают в "Марсель".

Если продажу не удастся реализовать сейчас, "оранжево-черные" могут вернуться к кандидатуре Пападопулоса уже летом. В этом сезоне греческий защитник провел 28 матчей во всех турнирах. Стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.