Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 февраля

Команда Микеля Артеты продолжает погоню за "Ливерпулем" после своей эффектной победы над "Манчестер Сити" – 5:1. По голу за "Арсенал" забили Эдегор, Парти, Льюис-Скелли, Хавертц и Нванери, "горожане" лишь ответили точным ударом Холанда. Александр Зинченко провел полную игру на скамейке запасных.

Украинский нападающий остался в запасе своей команды на матч против лидера чемпионата "Наполи". Довбик появился на поле на 64-й минуте, когда "Рома" проигрывала 0:1 после гола Спинаццолы. "Роме" все же удалось отыграть один гол – на 90+2 минуте точным ударом отметился Анхелиньо.

Ничьей завершилось и противостояние двух миланских клубов. "Милан" был впереди после мяча Рейндерса, но на 90+3 минуте центрбек Стефан де Врей подарил "Интеру" одно очко. "Наполи" остается лидером с 54 очками, "Интер" второй с 51 пунктом, а на третьем месте "Аталанта" (47).

МЮ проиграл уже пять из последних шести матчей в чемпионате Англии. В воскресном поединке команда Рубена Аморима уступила на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 (дубль Матета). "Манчестер Юнайтед" остается во второй половине таблицы АПЛ.

"Барселона" продолжает погоню за двумя мадридскими клубами. 2 февраля команда Ханси Флика играла на своем поле с "Алавесом" и победила благодаря голу Левандовского – 1:0. "Барса" отстает от "Атлетико" на три очка, а от "Реала" – на четыре.

Защитник "Динамо" Максим Дячук близок к переходу в клуб второго испанского дивизиона "Сарагосу". Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа за 1-1,5 млн евро.

"Хайдук" проиграл команде "Локомотива" Загреб (3:2), и этот матч стал дебютным для украинского нападающего Назария Русина. Экс-игрок "Сандерленда" появился на поле при счете 1:2 в пользу соперника, и отдал ассист, который позволил сравнять счет. Однако это не помогло его команде.

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отыграл 59 минут в матче 21-го тура Суперлиги Греции против "Левадиакоса" (1:0), и не отметился голевыми действиями. Яремчук появился в основном составе команды впервые с октября прошлого года.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" проведет вторую половину сезона в аренде в "Астон Вилле". "Вилла" будет покрывать 70% зарплаты форварда сборной Англии.

В 20 туре "Бенфика" одолела в Амадоре "Эштрелу" (3:2). Еще до перерыва "орлы" забили все свои мячи, но уже на 49 минуте хозяева сократили отставание до минимума. Интрига сохранялась до финального свистка и "Бенфика" все же удержала преимущество.