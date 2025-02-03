Экс-кипер Львова: Этот Шахтер – самый слабый за многие годы. Не припомню, когда было такое отставание от Динамо
Горняков снова критикуют
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Бывший вратарь резервных команд "Динамо" Марьян Марущак считает, что это самый слабый "Шахтер" за многие годы.
"Шахтер" находится на спаде. Была качественная игра против "Бреста", но турнирную дистанцию в Лиге чемпионов команда прошла неуверенно. Всего две победы, причем один из соперников, "Янг Бойз", не набрал ни одного очка. Нынешний "Шахтер" – далеко не самый лучший из тех, которые мы привыкли видеть”.
"Команда показывает атакующий футбол, с прессингом, комбинациями, подключением защитников. Дончане всегда имели свой шарм, выходили в плей-офф еврокубков. О чемпионате Украины вообще не говорю – даже не припомню, когда было такое отставание от "Динамо". Потому результат говорит сам за себя. Этот "Шахтер" – самый слабый за многие годы", – убежден Марущак.
Марьян в начале 2000-х выступал в составе "Динамо-2" и "Динамо-3".
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