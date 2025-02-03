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Экс-кипер Львова: Этот Шахтер – самый слабый за многие годы. Не припомню, когда было такое отставание от Динамо

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Экс-кипер Львова: Этот Шахтер – самый слабый за многие годы. Не припомню, когда было такое отставание от Динамо

Фото з відкритих джерел

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Бывший вратарь резервных команд "Динамо" Марьян Марущак считает, что это самый слабый "Шахтер" за многие годы.

"Шахтер" находится на спаде. Была качественная игра против "Бреста", но турнирную дистанцию ​​в Лиге чемпионов команда прошла неуверенно. Всего две победы, причем один из соперников, "Янг Бойз", не набрал ни одного очка. Нынешний "Шахтер" – далеко не самый лучший из тех, которые мы привыкли видеть”.

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"Команда показывает атакующий футбол, с прессингом, комбинациями, подключением защитников. Дончане всегда имели свой шарм, выходили в плей-офф еврокубков. О чемпионате Украины вообще не говорю – даже не припомню, когда было такое отставание от "Динамо". Потому результат говорит сам за себя. Этот "Шахтер" – самый слабый за многие годы", – убежден Марущак.

Марьян в начале 2000-х выступал в составе "Динамо-2" и "Динамо-3".

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Источник:
Football 24
Опубликовал: Александр Симченко
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