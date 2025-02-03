Экс-кипер Львова: Этот Шахтер – самый слабый за многие годы. Не припомню, когда было такое отставание от Динамо

Бывший вратарь резервных команд "Динамо" Марьян Марущак считает, что это самый слабый "Шахтер" за многие годы.

"Шахтер" находится на спаде. Была качественная игра против "Бреста", но турнирную дистанцию ​​в Лиге чемпионов команда прошла неуверенно. Всего две победы, причем один из соперников, "Янг Бойз", не набрал ни одного очка. Нынешний "Шахтер" – далеко не самый лучший из тех, которые мы привыкли видеть”.

"Команда показывает атакующий футбол, с прессингом, комбинациями, подключением защитников. Дончане всегда имели свой шарм, выходили в плей-офф еврокубков. О чемпионате Украины вообще не говорю – даже не припомню, когда было такое отставание от "Динамо". Потому результат говорит сам за себя. Этот "Шахтер" – самый слабый за многие годы", – убежден Марущак.

Марьян в начале 2000-х выступал в составе "Динамо-2" и "Динамо-3".