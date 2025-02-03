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Минус 1300 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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Минус 1300 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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В течение суток Силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков, 12 танков, 18 бронемашин, 51 артсистему и 3 системы ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 841 660 (+1300) человек,
  • танков - 9920 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 20685 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 22589 (+51) ед,
  • РСЗО - 1268 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1053 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23911 (+118),
  • крылатые ракеты - 3054 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35798 (+89) ед,
  • специальная техника - 3731 (+2) единиц.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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