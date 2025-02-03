Минус 1300 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
Очень успешный день
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В течение суток Силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков, 12 танков, 18 бронемашин, 51 артсистему и 3 системы ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 841 660 (+1300) человек,
- танков - 9920 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 20685 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 22589 (+51) ед,
- РСЗО - 1268 (+1) ед,
- средства ПВО - 1053 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23911 (+118),
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35798 (+89) ед,
- специальная техника - 3731 (+2) единиц.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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