РФ выпустила ночью более 70 дронов. ПВО работала в 10-и областях

В ночь на 3 февраля Россия атаковала 71-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Известно о сбитии 38-ми "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. 25 вражеских БПЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.