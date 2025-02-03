РФ выпустила ночью более 70 дронов. ПВО работала в 10-и областях
Подробности атаки
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 3 февраля Россия атаковала 71-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Известно о сбитии 38-ми "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. 25 вражеских БПЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.
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