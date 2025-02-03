"Грустновато получилось". Маркевич оценил результаты Динамо и Шахтера в еврокубках

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в еврокубках в этом сезоне.

"Надеялся, как и большинство болельщиков, на лучшее, но... Грустновато получилось, скажем прямо. К сожалению, сейчас такой уровень наших команд. Они не являются конкурентоспособными на евроарене и с тем, как бы ни хотелось, стоит смириться.

Нет смысла критиковать Пушича и Шовковского. Они, как по мне, и так делают все, что могут. К сожалению, есть такое понятие, как уровень мастерства, а его многим игрокам "Динамо" и "Шахтера" элементарно не хватает для достойных результатов в Лиге Европы или Лиге чемпионов", - сказал Маркевич для издания Украинский футбол.