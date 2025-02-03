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"Грустновато получилось". Маркевич оценил результаты Динамо и Шахтера в еврокубках

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По словам Маркевича, обе команды не могут конкурировать на европейской арене

"Грустновато получилось". Маркевич оценил результаты Динамо и Шахтера в еврокубках

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в еврокубках в этом сезоне.

"Надеялся, как и большинство болельщиков, на лучшее, но... Грустновато получилось, скажем прямо. К сожалению, сейчас такой уровень наших команд. Они не являются конкурентоспособными на евроарене и с тем, как бы ни хотелось, стоит смириться.

Нет смысла критиковать Пушича и Шовковского. Они, как по мне, и так делают все, что могут. К сожалению, есть такое понятие, как уровень мастерства, а его многим игрокам "Динамо" и "Шахтера" элементарно не хватает для достойных результатов в Лиге Европы или Лиге чемпионов", - сказал Маркевич для издания Украинский футбол.

"Динамо" заняло 34-ю строчку в турнирной таблице общего раунда Лиги Европы, набрав 4 очка в 8 матчах. "Шахтер" завершил основной этап Лиги чемпионов на 27-м месте, набрав 7 пунктов в 8 поединках.

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Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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