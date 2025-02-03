"Они должны быть наказаны". Сырский отреагировал на серию нападений на ТЦК
Реакция главнокомандующего
Олександр Сирський/Facebook
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на последние нападения на ТЦК в трех областях и назвал насилие в отношении военнослужащих недопустимым.
"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие.
На Полтавщине при исполнении воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.
Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде - стабильное, ранения легкие.
Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание.
Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.
В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.
Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", - написал Сырский в Telegram.
До этого командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый также отреагировал на насилие в отношении военных ТЦК, отметив, что "это красная линия, которую нельзя пересекать".
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