"Они должны быть наказаны". Сырский отреагировал на серию нападений на ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на последние нападения на ТЦК в трех областях и назвал насилие в отношении военнослужащих недопустимым.

"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие.

На Полтавщине при исполнении воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде - стабильное, ранения легкие.

Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание.

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.

Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", - написал Сырский в Telegram.