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Генштаб ВСУ сообщил об ударах по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в России

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Генштаб ВСУ сообщил об ударах по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в России

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В ночь на 3 февраля 2025 года Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод, пишет Генеральный штаб ВСУ.

"Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

По информации источников ряда СМИ, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Сейчас там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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