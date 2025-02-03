Генштаб ВСУ сообщил об ударах по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в России
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В ночь на 3 февраля 2025 года Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод, пишет Генеральный штаб ВСУ.
"Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.
По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.
Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.
По информации источников ряда СМИ, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.
На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Сейчас там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.
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