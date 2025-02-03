Генштаб ВСУ сообщил об ударах по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в России

В ночь на 3 февраля 2025 года Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод, пишет Генеральный штаб ВСУ.

"Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии. По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена. Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

По информации источников ряда СМИ, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Сейчас там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.