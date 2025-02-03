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В Москве взорвали организатора титушек Майдана. Также среди пострадавших экс-охранник Януковича

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В Москве взорвали организатора титушек Майдана. Также среди пострадавших экс-охранник Януковича

росзмі

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В Москве в жилом комплексе "Алые Паруса" произошел взрыв, в результате которого позже погиб Армен Саркисян, известный как криминальный авторитет Армен "Горловский".

По данным СМИ, у Саркисяна были множественные ранения и оторвало левую ногу. Он находился в реанимации в коме. Предварительной причиной смерти называют проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Саркисян возглавлял так называемую "Федерацию бокса ДНР" и был основателем боевого подразделения "АрБАТ", которое участвовало в войне РФ против Украины.

Также в результате пострадали экс-охранник бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергей Шкрябатовский и бывший заместитель командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД Украины Олег Касперович.

Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.02.2025 в 15:31
Гниді по заслузі!
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.02.2025 в 15:31
Гниді по заслузі!
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1
0
Не дармоед (Запорожье)
03.02.2025 в 15:25
Пускай этим всем п@дарам бошки по отрывает.
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