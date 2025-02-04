Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 февраля

Украинский вингер "Шахтера" Александр Зубков официально перешел в турецкий "Трабзонспор".

Об этом одновременно объявили оба клуба. Условия контракта и перехода турецкий клуб пока не сообщает, но по данным Transfermarkt, "Шахтер" получит за игрока 6 млн евро.

Опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный определился со своим новым клубом.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с лета футболист будет выступать за "Металлист 1925", с которым уже подписал предварительный контракт. Нынешний сезон он доиграет в составе "Александрии", после чего покинет команду по истечении контракта на правах свободного агента.

В матче 22-го тура Примеры. Встречались "Жирона" и "Лас-Пальмас". Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев. Также следует отметить, что впервые в заявку "Жироны" попал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Противостояние завершилось победой хозяев поля – 2:1. Виктор Цыганков был не особенно заметен, в голевых действиях своей команды не брал и был заменен на 64-й минуте.

Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер подписал новый контракт с клубом. Теперь договор игрока рассчитан до июня 2026 года. Нойер присоединился к "Баварии" в 2011 году с "Шальке" за 30 млн евро. За это время голкипер провел за команду 547 матчей, из которых 258 матчей отыграл на ноль.



"Милан" объявил о подписании мексиканского форварда Сантьяго Хименеса из "Фейенорда". Футболист с "россонери" заключил соглашение, рассчитанное до 30 июня 2029 года. Игрок будет носить 7-й номер. Добавим, что по информации СМИ, "Фейеноорд" получил при Хименесе 32 миллиона евро + еще три миллиона бонусов.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис очертил позицию клуба относительно трансфера Владимира Бражко.

"Бражко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже. - сказал Суркис".

Нападающий "Флуминенсе" Кауа Элиас близок к переходу в донецкий "Шахтер". Украинский клуб завершил трансфер бразильского нападающего, сообщает AS. По информации источника, "горняки" заплатят за футболиста 17 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов. "Флуминенсе" также сохранит 10% от дальнейших продаж игрока.

"Астон Вилла" объявила об аренде до конца сезона нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда. Согласно соглашению, за "львами" остается опция выкупа 27-летнего футболиста за 40 млн. евро. Также клуб будет платить Маркусу 70% его зарплаты.

Форвард "Милана" и сборной Испании Альвара Мората перешел на правах аренды в "Галатасарай". Соглашение между сторонами рассчитано до 20 января 2026 года. Также у нее есть пункт о продлении аренды до конца 2026 года и возможность выкупить контракт 32-летнего футболиста.

Украинский вингер "Динамо" Назар Волошин в ближайшее время продлит контракт с киевским клубом, сообщает издание Dynamo.kiev.ua. Действующее соглашение 21-летнего футболиста с киевским клубом рассчитано до 30 декабря 2025 года.

У перволиговского ФСК "Мариуполь", находящегося на грани исчезновения из-за финансовых проблем, может появиться новый инвестор. Как сообщает журналист Владимир Зверов, сейчас потенциальный инвестор разбирает ситуацию с долгами клуба, и если все пойдет нормально, то о сотрудничестве будет объявлено на следующей неделе.