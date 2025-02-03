Не Динамо и не Полесье. Бойко раскрыл клуб, где у него были лучшие финансовые условия
Сумма в несколько миллионов долларов
Фото: ФК Полісся
Бывший вратарь "Динамо" и "Днепра" Денис Бойко рассказал, в каком клубе у него был контракт с самой высокой заработной платой.
– Какие самые большие деньги тебе удавалось заработать за один календарный год?
– Я не буду называть цифры, потому что на сегодняшний день, я считаю, это неактуально. Но самый большой контракт у меня был в Турции, в "Бешикташе".
– Какая цифра этого контракта была? Сколько он продлился?
– Это был 5-летний контракт.
– Это было несколько миллионов долларов?
– Да, – сказал Бойко в комментарии YouTube-каналу "Люкс ФМ".
Напомним, Бойко защищал цвета "Бешикташа" с января 2016-го по июль 2018-го. В составе турецкого клуба он провел 5 матчей, пропустил 7 мячей и однажды сыграл на ноль. Вместе с командой он становился чемпионом Турции 2015/16.
Денис также выступал за киевские "Динамо", "ЦСКА" и "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", испанскую "Малагу" и житомирское "Полесье". В его активе 7 поединков за национальную сборную Украины. Сейчас кипер находится без клуба.
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