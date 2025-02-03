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США в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной помощи - Reuters

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США в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной помощи - Reuters

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 2024 году до ноября в Украину из США было доставлено лишь около половины обещанной на этот год военной помощи и около 30% обещанной бронированной техники.

"По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, которые ознакомили нас с данными, до ноября было поставлено лишь около половины от общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов", - пишет Reuters.

Издание утверждает, что за последний год каденции Байдена Украина потеряла почти все территории, которые она вернула во время преимущественно малорезультативного контрнаступления 2023 года.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил Агентству США по международному развитию (USAID) в течение 90 дней оказывать помощь другим странам. По информации советника администрации Трампа Илона Маска, "программа на грани закрытия".

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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