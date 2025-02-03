Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и другими сторонами.

Об этом сообщило CNN.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.

Напомним, глава МИД Испании Альбарес заявил, что о мире говорит только президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин всегда говорит о войне.