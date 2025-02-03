Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию
Президент США заявил, что его администрация запланировала ряд встреч
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и другими сторонами.
Об этом сообщило CNN.
"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.
Напомним, глава МИД Испании Альбарес заявил, что о мире говорит только президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин всегда говорит о войне.
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