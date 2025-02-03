  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию
В тренде

Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию

Общие новости

Президент США заявил, что его администрация запланировала ряд встреч

Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и другими сторонами.

Читайте такжеСША в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной помощи - Reuters

Об этом сообщило CNN.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.

Напомним, глава МИД Испании Альбарес заявил, что о мире говорит только президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин всегда говорит о войне.

По теме
yellow-arrow
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов
yellow-arrow
США в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной помощи - Reuters
yellow-arrow
Не Динамо и не Полесье. Бойко раскрыл клуб, где у него были лучшие финансовые условия
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости