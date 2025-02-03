  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов
В тренде

Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов

Общие новости

Вечная память Герою

Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время выполнения боевого задания погиб 24 летний летчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от россиян.

Читайте такжеТрамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации в Facebook.

"С грустью сообщаем о невосполнимой утрате ... Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны - летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов", - говорится в сообщении.

Болотову было 24 года, и когда говорят о нем, как о грамотном и опытном воине, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", - сообщили в бригаде.

Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Трамп: Запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию
yellow-arrow
США в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной помощи - Reuters
yellow-arrow
Не Динамо и не Полесье. Бойко раскрыл клуб, где у него были лучшие финансовые условия
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости