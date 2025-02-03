Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик-истребитель Иван Болотов

Во время выполнения боевого задания погиб 24 летний летчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от россиян.

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации в Facebook.

"С грустью сообщаем о невосполнимой утрате ... Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны - летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов", - говорится в сообщении.

Болотову было 24 года, и когда говорят о нем, как о грамотном и опытном воине, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", - сообщили в бригаде.