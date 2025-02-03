Сегодня празднует юбилей Александр Алиев. Именинника поздравил и Суркис
Александру - 40!
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 3 января, 40-й летний юбилей празднует бывший полузащитник "
"Уважаемый Александр!
От имени многочисленной динамовской семьи и лично от себя поздравляю Вас с юбилеем.
На протяжении многих лет Вы дарили положительные эмоции болельщикам "Динамо". Феерические голы, филигранные передачи, взрывчатость в действиях на поле, неуступчивость и нацеленность на результат — все эти качества не могли оставлять никого равнодушным к Вашей игре.
За свою карьеру Вы собрали полный комплект трофеев на отечественной арене в составе "Динамо", Вашей игрой в составе "бело-синих" и сборных Украины восхищались по всему миру.
В этот праздничный день желаю Вам, Александр, крепкого здоровья, семейного уюта, исполнения всех желаний и целей. И, конечно, скорейшего наступления мира и возвращения к привычной жизни без ракет и взрывов", - сказал Суркис.
Напомним, что за первую команду "Динамо" Алиев провел 134 матча, в которых забил 30 голов и отдал 34 ассиста. Также на счету хавбека 28 матчей, 6 голов и 8 ассистов за сборную Украины.
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