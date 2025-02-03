Сегодня празднует юбилей Александр Алиев. Именинника поздравил и Суркис

Сегодня, 3 января, 40-й летний юбилей празднует бывший полузащитник " Динамо " и сборной Украины Александр Алиев. Именинника поздравил и президент киевлян Игорь Суркис.

"Уважаемый Александр!

От имени многочисленной динамовской семьи и лично от себя поздравляю Вас с юбилеем.

На протяжении многих лет Вы дарили положительные эмоции болельщикам "Динамо". Феерические голы, филигранные передачи, взрывчатость в действиях на поле, неуступчивость и нацеленность на результат — все эти качества не могли оставлять никого равнодушным к Вашей игре.

За свою карьеру Вы собрали полный комплект трофеев на отечественной арене в составе "Динамо", Вашей игрой в составе "бело-синих" и сборных Украины восхищались по всему миру.

В этот праздничный день желаю Вам, Александр, крепкого здоровья, семейного уюта, исполнения всех желаний и целей. И, конечно, скорейшего наступления мира и возвращения к привычной жизни без ракет и взрывов", - сказал Суркис.