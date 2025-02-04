Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
Также президент США заявил о прогрессе по урегулированию войны России и Украины
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается найти способ для обмена редкоземельных металлов Украины на американскую помощь.
Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова из Белого дома.
Американский президент выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных ресурсов в обмен на помощь США.
"Мы говорим Украине, что они имеют ценные редкоземельные полезные ископаемые, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные ресурсы", - заявил Трамп.
"Мы достигли большого прогресса по урегулированию войны России и Украины", - добавил он, не вдаваясь в подробности.
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