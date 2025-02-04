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Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы

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Также президент США заявил о прогрессе по урегулированию войны России и Украины

Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается найти способ для обмена редкоземельных металлов Украины на американскую помощь.

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Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова из Белого дома.

Американский президент выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных ресурсов в обмен на помощь США.

"Мы говорим Украине, что они имеют ценные редкоземельные полезные ископаемые, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные ресурсы", - заявил Трамп.

"Мы достигли большого прогресса по урегулированию войны России и Украины", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

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