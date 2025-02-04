Вацко: Синчука в списках у сборной не было. Скауты УАФ тупо его прое**ли

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, как Геннадий Синчук попал в юношескую сборную Украины.

"Владимир Езерский, который в сборной U-19 был помощником Дмитрия Михайленко, заметил пацана в Первой лиге в "Металлисте". Михайленко немного видео посмотрел и сразу все понял. Синчука в списках в сборной не было.

Он никогда не играл за сборную U-19. И Синчук в квалификации, а затем в финальной части чемпионата Европы U-19 отыграл 6 матчей из семи и все в стартовом составе. В списках его еще раз повторю до этого не было. Скауты УАФ, значит, тупо его прое**ли".