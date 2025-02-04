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Вацко: Синчука в списках у сборной не было. Скауты УАФ тупо его прое**ли

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Комментатор возмущен селекцией юных талантов

Вацко: Синчука в списках у сборной не было. Скауты УАФ тупо его прое**ли

Скріншот з відео

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Журналист Виктор Вацко рассказал о том, как Геннадий Синчук попал в юношескую сборную Украины.

"Владимир Езерский, который в сборной U-19 был помощником Дмитрия Михайленко, заметил пацана в Первой лиге в "Металлисте". Михайленко немного видео посмотрел и сразу все понял. Синчука в списках в сборной не было.

Он никогда не играл за сборную U-19. И Синчук в квалификации, а затем в финальной части чемпионата Европы U-19 отыграл 6 матчей из семи и все в стартовом составе. В списках его еще раз повторю до этого не было. Скауты УАФ, значит, тупо его прое**ли".

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“О Кревсуне помните? Олегу Кузнецову как прилетело, когда он сказал, что он не знал этого футболиста? И здесь такая же ситуация. Здесь такая же история в принципе, только теперь скауты суперпрофессиональные, супервыученные, получающие за это зарплату, за то, чтобы находить футболистов, видеть футболистов, они футболиста не видели. Пятимиллионного футболиста, самого дорогого 18-летнего футболиста Украины", – раздражается Вацко.

Игрок заключил контракт с канадским "Монреалем" до 2028 года. Также в сделке будет предусмотрена опция продления на сезон-2029.

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Олег Кузнецов Виктор Вацко Юношеская сборная Украины (U-19) Геннадий Синчук
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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