Вацко: Синчука в списках у сборной не было. Скауты УАФ тупо его прое**ли
Комментатор возмущен селекцией юных талантов
Скріншот з відео
Журналист Виктор Вацко рассказал о том, как Геннадий Синчук попал в юношескую сборную Украины.
"Владимир Езерский, который в сборной U-19 был помощником Дмитрия Михайленко, заметил пацана в Первой лиге в "Металлисте". Михайленко немного видео посмотрел и сразу все понял. Синчука в списках в сборной не было.
Он никогда не играл за сборную U-19. И Синчук в квалификации, а затем в финальной части чемпионата Европы U-19 отыграл 6 матчей из семи и все в стартовом составе. В списках его еще раз повторю до этого не было. Скауты УАФ, значит, тупо его прое**ли".
“О Кревсуне помните? Олегу Кузнецову как прилетело, когда он сказал, что он не знал этого футболиста? И здесь такая же ситуация. Здесь такая же история в принципе, только теперь скауты суперпрофессиональные, супервыученные, получающие за это зарплату, за то, чтобы находить футболистов, видеть футболистов, они футболиста не видели. Пятимиллионного футболиста, самого дорогого 18-летнего футболиста Украины", – раздражается Вацко.
Игрок заключил контракт с канадским "Монреалем" до 2028 года. Также в сделке будет предусмотрена опция продления на сезон-2029.
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