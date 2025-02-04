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"Переговоры шли хорошо": в арагонском издании сообщили о срыве аренды Дячука

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"Переговоры шли хорошо": в арагонском издании сообщили о срыве аренды Дячука

fcdynamo.com

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Испанские журналисты утверждают, что тренер "Динамо" Александр Шовковский не разрешил Максиму Дячуку уйти в аренду в "Сарагосу".

"Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский приказал остановить аренду Максима Дячука в "Сарагосу". Переговоры шли хорошо, арагонский клуб практически подписал украинского центрального защитника".

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"Однако в "Сарагосе" не готовы сдаваться и надеются вернуть ситуацию в последнюю минуту и ​​убедить "Динамо" дать зеленый свет для аренды, которая может включать опцию выкупа более чем за миллион евро", – утверждает издание El Periodico de Aragon.

"Королевский клуб" занимает 10-е место в испанской Сегунди. Коллектив отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

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Александр Шовковский Сарагоса Динамо (Киев) Максим Дячук
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Источник:
El Periodico de Aragon
Опубликовал: Александр Симченко
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