"Переговоры шли хорошо": в арагонском издании сообщили о срыве аренды Дячука
Киевляне пока не планируют отпускать футболиста
fcdynamo.com
Испанские журналисты утверждают, что тренер "Динамо" Александр Шовковский не разрешил Максиму Дячуку уйти в аренду в "Сарагосу".
"Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский приказал остановить аренду Максима Дячука в "Сарагосу". Переговоры шли хорошо, арагонский клуб практически подписал украинского центрального защитника".
"Однако в "Сарагосе" не готовы сдаваться и надеются вернуть ситуацию в последнюю минуту и убедить "Динамо" дать зеленый свет для аренды, которая может включать опцию выкупа более чем за миллион евро", – утверждает издание El Periodico de Aragon.
"Королевский клуб" занимает 10-е место в испанской Сегунди. Коллектив отстает от зоны плей-офф на 9 очков.
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