Для Шапаренко было единственное предложение, но в свое время им интересовались в Серии А, – журналист

Комментатор Игорь Цыганык оценил перспективы трансфера Николая Шапаренко.

"Единственное предложение было у Шапаренко из Турции, о котором говорил президент "Динамо". Конечно, это не то предложение, на которое можно было бы согласиться. Я считаю, что он гораздо интереснее футболист.

Сейчас он в "золотом возрасте" и очень здорово начал этот чемпионат. Если бы у него пошло дело в Лиге Европы, я бы говорил, что он может перейти в серьезный чемпионат”.