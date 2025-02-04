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Для Шапаренко было единственное предложение, но в свое время им интересовались в Серии А, – журналист

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У футболиста другие планы развития карьеры

Для Шапаренко было единственное предложение, но в свое время им интересовались в Серии А, – журналист

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Комментатор Игорь Цыганык оценил перспективы трансфера Николая Шапаренко.

"Единственное предложение было у Шапаренко из Турции, о котором говорил президент "Динамо". Конечно, это не то предложение, на которое можно было бы согласиться. Я считаю, что он гораздо интереснее футболист.

Сейчас он в "золотом возрасте" и очень здорово начал этот чемпионат. Если бы у него пошло дело в Лиге Европы, я бы говорил, что он может перейти в серьезный чемпионат”.

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"Хотя в свое время Дзанетти говорил, что они готовы рассмотреть кандидатуру Шапаренко в "Интер". А потом травма, "кресты" и долгое восстановление. Он должен сам доказать, что может переломить эту ситуацию.

В Турцию он не захотел, а значит, амбиции у парня есть. Эту Лигу Европы он провел не на том уровне, на котором должен провести. Он должен становиться абсолютным лидером "Динамо", чтобы с ним и без него это были разные команды, а пока это не совсем так", – признал Цыганык.

Николай отыграл первый тайм против "Галатасарая", а матч с РФШ пропустил из-за перебора желтых карточек.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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