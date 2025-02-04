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Полесье рассматривает сотрудничество с воспитанником швейцарского футбола

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Футболист еще с лета без клуба

Полесье рассматривает сотрудничество с воспитанником швейцарского футбола

Фото - Клуж

Новина українською

Житомирская "стая" проявляет интерес к 21-летнему косоварскому левому защитнику Риону Зейнуллаху. Игрок родился и вырос в Швейцарии.

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По информации источника, украинский коллектив рассматривает возможность подписания футболиста для усиления второй команды. В то же время руководство "волков" видит в нем потенциального игрока основного состава в будущем.

Рион находится в статусе свободного агента уже 7 месяцев. Его последней командой был ЧФР "Клуж". В Румынии защитник провел всего один сезон, а до этого выступал в структуре нескольких швейцарских клубов ("Шаффхаузен", "Люцерн", "Раппи").

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Полесье (Житомир)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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