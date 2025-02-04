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Почти 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

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Выбито аж 324 единицы автотехники

Почти 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Генштаб ВСУ

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В течение суток украинские защитники ликвидировали 1270 захватчиков, 18 танков, 24 бронемашины и 66 арсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 842 930 (+1270) человек,
  • танков - 9938 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 20709 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 22655 (+66) ед,
  • РСЗО - 1269 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1053 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24003 (+92),
  • крылатые ракеты - 3054 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35921 (+123) ед,
  • специальная техника - 3733 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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