Почти 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Выбито аж 324 единицы автотехники
Генштаб ВСУ
В течение суток украинские защитники ликвидировали 1270 захватчиков, 18 танков, 24 бронемашины и 66 арсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 842 930 (+1270) человек,
- танков - 9938 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 20709 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 22655 (+66) ед,
- РСЗО - 1269 (+1) ед,
- средства ПВО - 1053 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24003 (+92),
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35921 (+123) ед,
- специальная техника - 3733 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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