Россия запустила ночью по Украине 65 БПЛА. Сколько сбито?
Ни один не пропущен
Zelenskiy Official
В ночь на 4 февраля враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов со своей территории (Орел, Курск, Брянск, - рф).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 37-ми "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина и Черкасская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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