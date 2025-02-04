Россия запустила ночью по Украине 65 БПЛА. Сколько сбито?

В ночь на 4 февраля враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов со своей территории (Орел, Курск, Брянск, - рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 37-ми "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



В результате российской атаки пострадали Сумщина и Черкасская области.