Зеленский показал видео последствий ракетного удара по Изюму - пострадало минимум 20 человек

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры с масштабами разрушений после атаки оккупантов баллистической ракетой по центру Изюма (Харьковская область).

По словам главы государства, сейчас в городе продолжается спасательная операция. Из-за удара разрушена часть здания городского совета.

По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие - 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли.