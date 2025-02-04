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Зеленский показал видео последствий ракетного удара по Изюму - пострадало минимум 20 человек

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Спасательная операция продолжается

Зеленский показал видео последствий ракетного удара по Изюму - пострадало минимум 20 человек

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры с масштабами разрушений после атаки оккупантов баллистической ракетой по центру Изюма (Харьковская область).

По словам главы государства, сейчас в городе продолжается спасательная операция. Из-за удара разрушена часть здания городского совета.

По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие - 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни", - написал Зеленский в Facebook.

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