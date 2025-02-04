В Кремле отреагировали на идею Трампа о помощи Украине в обмен на ресурсы
С заявлением выступил представитель диктатора РФ Дмитрий Песков
фото из свободных источников
Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков назвал предложение Дональда Трампа помогать Украине в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам "покупкой помощи".
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.
"Если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь. Не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе, а обеспечивать на коммерческой. Лучше конечно вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", - сказал Песков.
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