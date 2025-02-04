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Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, то должны вернуть ядерное оружие

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Президент снова заговорил о ядерном оружии

Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, то должны вернуть ядерное оружие

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Если Украина не получит членство в НАТО, то для обеспечения безопасности ей нужно вернуть ядерное оружие.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", и в таком случае "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", - подчеркнул президент.

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Он допустил, что Запад может обеспечить Украину ракетами для сдерживания России, но могут ли они остановить российские ядерные ракеты - "это риторический вопрос".

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", - описал гипотетическую ситуацию глава государства.

"Путин должен полностью отступить с нашей территории": "Он (Путин. - ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся вон с нашей земли".

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Комментарии
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:34
Во наркоман гонит. Отберите у него кокс.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:34
Во наркоман гонит. Отберите у него кокс.
Ответить
0
1

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