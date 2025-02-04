Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
Одна из главных битв была за логистику?
Getty Images / Global Images Ukraine
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Эмоции улеглись – теперь можно спокойно проанализировать "перформансы" киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на групповых стадиях ЛЕ и ЛЧ соответственно.
О поддержке наших грандов на зарубежных аренах, об их дальнейших перспективах в еврокубках (коэффициенты играют против нас), глобальной стратегии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
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