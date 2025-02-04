Зеленский: Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но мне было бы не очень уместно приехать
Поскольку президент США не имел бы времени на личную встречу
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский президент Дональд Трамп приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию в январе 2025 года.
Об этом глава государства сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в очень общих словах, как, возможно, других лидеров, я не знаю, кого он пригласил лично или другим способом", - отметил Зеленский.
Он сказал, что его визит на инаугурацию Трампа был бы неуместным, поскольку президент США не имел бы времени на личную встречу для того, чтобы обсудить вопрос завершения войны.
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"Я считаю, что нам нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как закончить войну, и нам нужно время для этого. А в этот момент, в момент инаугурации, я думаю, у него (Трампа. - Ред.) есть свои собственные дела на повестке дня. Инаугурация, возможно, один из самых важных дней в жизни американского народа. И я думаю, что мне было бы не очень уместно приехать. У него не было бы времени на личную встречу", - добавил Зеленский.
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