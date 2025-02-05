Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля

Переход Дячука в "Сарагосу" сорвался

Клуб Сегунды пытался взять в аренду защитника "Динамо" с правом дальнейшего выкупа. Однако наставник киевлян Александр Шовковский приказал остановить переговоры по аренде Максима. Одной из причин может быть то, что "Динамо" не смогло подписать нового центрального защитника, поэтому будет использовать Дячука.

Алаба получил очередную травму

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба снова выбыл из строя. Австриец еще полноценно не восстановился от предыдущей травмы, как у него диагностирована травма приводной мышцы левой ноги. По информации журналистов, Давид пропустит от двух до трех недель.

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"Верес" отправил форварда в Польшу

Марко Мрвальевич как минимум до конца сезона будет играть за "ЛКС Лодзь". В дальнейшем у польского клуба будет возможность выкупить контракт форварда. Черногорец в первой половине сезона проиграл конкуренцию за место в старте Николаю Гайдучику, поэтому такой шаг ровенчан выглядит логичным.

"Атлетико" неожиданно легко разгромило "Хетафе" в кубке Короля

Несмотря на ротацию, мадридцы отгрузили в ворота соперника 5 голов без ответа и вышли в полуфинал кубка Испании. Дублем отличился Симеоне, по голу забили Лино, Корреа и Серлот.Теперь "Атлетико" ожидает соперника в полуфинале, который определится в ближайшие дни.

"Болонья" выбила "Аталанту" из кубка Италии

"Болонья" является очень неудобным соперником для "Аталанты". В пяти последних матчах команд зафиксирована уже четвертая победа подопечных Итальяно. И в этот раз при равной игре единственный матч в конце встречи забил Кастро.



Альфонсо Дэвис остается в "Баварии"

Канадский защитник подписал новый долгосрочный контракт с немецким грандом. Раньше была информация, чтобы Альфонсо летом присоединится к "Реалу" на правах свободного агента. В итоге мюнхенцам удалось продлить соглашение с одним из лидеров команды.

"Шахтер" покупает боливийского центрбека

Горняки договорились о подписании латиноамериканца из "Боливара". "Шахтер" заплатит за 19-летнего центрбека 1 млн долларов, а "Боливар" сохранит определенный процент прав на игрока.