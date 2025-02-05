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Более тысячи оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки

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331 единица техники

Более тысячи оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1140 захватчиков, 12 бронемашин, 52 артсистемы и 157 единиц автотехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 844070 (+1140)
  • танков - 9947 (+9)
  • боевых бронированных машин - 20721 (+12)
  • артиллерийских систем - 22707 (+52)
  • РСЗО - 1269 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1053 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24102 (+99)
  • крылатые ракеты - 3054 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36078 (+157)
  • специальная техника - 3735 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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