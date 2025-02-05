Более тысячи оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки
331 единица техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1140 захватчиков, 12 бронемашин, 52 артсистемы и 157 единиц автотехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 844070 (+1140)
- танков - 9947 (+9)
- боевых бронированных машин - 20721 (+12)
- артиллерийских систем - 22707 (+52)
- РСЗО - 1269 (+0) ед,
- средства ПВО - 1053 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24102 (+99)
- крылатые ракеты - 3054 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 36078 (+157)
- специальная техника - 3735 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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