Россия запустила более 100 дронов и две ракеты. Насколько успешно отработала ПВО?
Досталось пяти областям
Zelenskiy Official
В ночь на 5 февраля враг совершил атаку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 104-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами различных типов (с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Известно о сбитии 57-ми "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донецкая область.
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