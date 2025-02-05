Россия запустила более 100 дронов и две ракеты. Насколько успешно отработала ПВО?

В ночь на 5 февраля враг совершил атаку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 104-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами различных типов (с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 57-ми "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донецкая область.